Менеджер Яна считает, что Стерлинг не заинтересован в реванше

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, высказал мнение, что американец Алджамейн Стерлинг не заинтересован в проведении реванша.

«Мы все знаем эту индустрию: пока не будут подписаны контракты, да даже пока бой не состоится, всегда есть риск, что он может сорваться. И здесь я более чем уверен, что Стерлинг заинтересован в том, чтобы этот бой не состоялся. Опасение вызывает чуть-чуть подвешенное состояние по срокам, но радует, что все хотят этого реванша и Пётр хочет сделать это как можно скорее. И UFC… Алджамейн заявляет, что он хочет этого реванша, но на самом деле я уверен, что он не хочет второго боя», — приводит слова Абдрахманова «Матч ТВ».

В четвёртом раунде боя на турнире UFC 259 Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан американцу.

Ранее сообщалось, что Ян отреагировал на обвинения Стерлинга в свой адрес.