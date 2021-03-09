Фигурист Мозалёв перенёс операцию

Чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалёв перенёс операцию на ноге.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), операция прошла в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Отмечается, что врачи диагностировали у спортсмена подкожный бурсит левого голеностопного сустава в области медиальной лодыжки.

По словам самого фигуриста, он чувствует себя нормально, операция была необходима, чтобы ничто не мешало его тренировкам: «Как только появилось время, мы решили это сделать. Сейчас я в больнице, через какое-то время снимут швы, несколько дней уйдёт на восстановление, буду находиться дома и потом потихоньку приступим к тренировкам».

17-летний Мозалёв является чемпионом мира 2020 года, а также серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2020 года и финала Гран-при среди юниоров 2019 года. На взрослом уровне он выиграл турнир Warsaw Cup и мемориал Н.А. Панина-Коломенкина, а также занял четвёртое место на этапе Гран-при в Москве и дважды завоевал серебро на этапах Кубка России, заняв в финале четвёртое место. На чемпионате России 2021 года он также стал четвёртым.

Ранее Москвина высказала мнение, что Загитова и Медведева больше не будут участвовать в соревнованиях.