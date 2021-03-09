В НОК Белоруссии прокомментировали решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко
- © пресс-служба НОК
«Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова», — говорится в заявлении на сайте НОК Белоруссии.
В национальном комитете считают позицию МОК абсолютно необоснованной, так как выбор главы и членов исполкома организации был сделан в соответствии с уставом НОК Белоруссии, а также действующим законодательством страны.
Виктор Лукашенко является сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Александр Тихонов отреагировал на решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии.