В НОК Белоруссии прокомментировали решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко

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В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании Виктора Лукашенко в качестве главы НОК.
В НОК Белоруссии прокомментировали решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко
  • © пресс-служба НОК

«Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова», — говорится в заявлении на сайте НОК Белоруссии.

В национальном комитете считают позицию МОК абсолютно необоснованной, так как выбор главы и членов исполкома организации был сделан в соответствии с уставом НОК Белоруссии, а также действующим законодательством страны.

Виктор Лукашенко является сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии.

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