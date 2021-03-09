Синодзука рассказал о поведении европейских звёзд футбола в Японии

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Воспитанник московского «Спартака» Иппэй Синодзука рассказал о поведении некоторых известных европейских футболистов, выступающих и выступавших в чемпионате Японии.
Синодзука рассказал о поведении европейских звёзд футбола в Японии
  • Reuters

«Конечно, Андрес Иньеста был круче всех, причём не напрягаясь. Просто получал удовольствие от футбола. Правда, ему до сих пор сложно из-за недопонимания с партнёрами, ведь Иньеста пришёл из клуба и лиги другого уровня. Мои знакомые играли с ним и рассказывали: он добрый и хороший человек. Не «пихает» никому, только объясняет. А вот Лукас Подольски, я слышал, любил «пихать», даже дрался на тренировках», — приводит слова Синодзуки Sport24.

25-летний хавбек начал футбольную карьеру в России. С 2012 по 2017 год он тренировался в системе «Спартака», во второй команде которого выступал в ФНЛ. С 2017 года Синодзука играет в Японии.

Ранее в «Спартаке» опровергли слухи об интересе к Спаллетти.

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