В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к Спаллетти

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клуба к итальянскому специалисту Лучано Спаллетти.
В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к Спаллетти
  • ©Piero Cruciatti/Lapresse
  • globallookpress.com

«Это всё слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Спаллетти известен в России по работе с петербургским «Зенитом», с которым он дважды выиграл чемпионат России, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Также тренер возглавлял итальянские «Рому» и «Интер».

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона, когда истечёт его контракт.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита».

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