В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к Спаллетти
- ©Piero Cruciatti/Lapresse
- globallookpress.com
«Это всё слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Спаллетти известен в России по работе с петербургским «Зенитом», с которым он дважды выиграл чемпионат России, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Также тренер возглавлял итальянские «Рому» и «Интер».
Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона, когда истечёт его контракт.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита».