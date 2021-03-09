В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к Спаллетти

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клуба к итальянскому специалисту Лучано Спаллетти.

«Это всё слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Спаллетти известен в России по работе с петербургским «Зенитом», с которым он дважды выиграл чемпионат России, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Также тренер возглавлял итальянские «Рому» и «Интер».

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона, когда истечёт его контракт.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита».