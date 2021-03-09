КХЛ оштрафовала «Автомобилист» за критику работы арбитров на сайте клуба

Короткая ссылка
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приняли решение оштрафовать екатеринбургский «Автомобилист» за критику судейства в серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции с омским «Авангардом».
КХЛ оштрафовала «Автомобилист» за критику работы арбитров на сайте клуба
  • РИА Новости

«Данная публикация клуба нарушает регламент КХЛ, к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции по статье 24 (пункт 1, подпункт 1.24) спортивного регламента КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга будет оштрафован на 300 тыс. рублей.

После четвёртого матча серии, в котором уральский коллектив уступил «Авангарду» со счётом 3:4, на сайте «Автомобилиста» был опубликован материал, в котором судейство было названо «непрекращающимся беспределом».

«Авангард» ведёт в серии со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что дубль Ильи Ковальчука помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист» и укрепить лидерство в серии плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить