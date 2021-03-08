Дубль Ковальчука помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист» и укрепить лидерство в серии плей-офф КХЛ

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В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ковальчук помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист».
Дубль Ковальчука помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист» и укрепить лидерство в серии плей-офф КХЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась победой гостей во втором овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Илья Ковальчук, также забрасывали Рид Буше и Иржи Секач. У проигравших дубль на счету Брукса Мэйсека, ещё один раз отличился Никита Трямкин.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Пятый матч серии состоится 10 марта в Балашихе.

Ранее «Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

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