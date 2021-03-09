Sport24: «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» интересуются футболистом сборной Исландии

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Три клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к защитнику датского «Брондбю» и сборной Исландии по футболу Йортуру Херманнссону.
Sport24: «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» интересуются футболистом сборной Исландии
  • Reuters

Как сообщает Sport24, этими клубами являются московское «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». 

Действующий контракт игрока с «Брондбю» истекает летом 2021 года. Херманнссон выступает за команду с 2016 года. С тех пор он провёл за неё 146 матчей и выиграл в её составе Кубок Дании.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением в связи с призывами к отставке главного тренера команды Мурада Мусаева.

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