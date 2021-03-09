Гендиректор «Рубина» объяснил успешную игру против лидеров РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением об итогах матча 21-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Мы в этом году лидеров немножко потрепали: «Спартак» обыграли, «Зенит» — два раза, ЦСКА, «Динамо». Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Гендиректор «Рубина» отметил, что раньше, когда приезжал московский ЦСКА или петербургский «Зенит», игроки казанской команды побаивались.

«Сейчас никто не боится, все выходят побеждать. Есть чувство уважения, но боязни нет. Отсюда и получаются такие матчи», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками, на втором — московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — московский «Спартак» с 38 очками. «Рубин» идёт на восьмом месте с 34 очками.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Зенит» в матче РПЛ.