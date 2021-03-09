Сорин рассказал о первых словах Большунова после инцидента с Клебо на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о первых словах лидера национальной команды Александра Большунова после инцидента с норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Во время финиша марафона мы не сразу увидели, что Саша сломал палку, но слышали хруст. Потом кто-то из ребят сказал нам, что он сломал палку и что Клебо очень близко подъехал на повороте. Мы сразу побежали в комнату жюри, чтобы оценить эпизод. Потом мы пошли к Большунову, он ответил: «Да какая разница? Выше второго места не поднимусь. Золотую медаль мне никто не даст». Он даже не просил нас подавать протест и дисквалифицировать Йоханнеса», — сказал Сорин в эфире олимпийского чемпиона Александра Легкова в Instagram.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее чемпион мира 2003 года Мартин Коукал выразил мнение, что в инциденте между Йоханнесом Клебо и Большуновым виноваты оба лыжника.