Коукал считает, что в инциденте между Клебо и Большуновым виноваты оба лыжника

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Чемпион мира 2003 года чех Мартин Коукал оценил инцидент между российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Коукал считает, что в инциденте между Клебо и Большуновым виноваты оба лыжника
  • РИА Новости

«Думаю, оба виноваты. Для наказания важно, повлиял ли инцидент на исход гонки. Если да, как в данном случае, то накладывается дисквалификация. Если нет, наказанием была бы жёлтая карточка», — цитирует эксперта iSport.cz.

При этом он обратил внимание на тот факт, что Большунов активно старался помешать Клебо, так как выехал к правому ограждению, перекрывая дорогу сопернику.

«Большунов должен был решить вопрос, связываться с Клебо или нет. Ведь он мог увернуться влево и избежать контакта. Он этого не сделал, шансы на победу стали 50:50», — добавил Коукал.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе оценила поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ.

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