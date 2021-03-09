Вяльбе высказалась о наказании Большунова за инцидент с Мяки

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с испытательным сроком российского лыжника Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Вяльбе высказалась о наказании Большунова за инцидент с Мяки
  • Reuters

«Считаем странным, что на наше письмо на имя Томаса Баха и главе комитета по этике Международного олимпийского комитета (МОК) Пан Ги Муну нам никто не ответил. Были же нарушены все регламенты, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. Дело было передано третьей стороне», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Президент ФЛГР отмечает, что в FIS пытаются любыми путями «убить» лидера сборной России, чтобы весь мир порадовался за Норвегию.

«Я других течений не вижу», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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