Агент украинского тренера опроверг наличие переговоров с ЦСКА

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Шандор Варга, представитель главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, отрицает наличие переговоров украинского специалиста с московским ЦСКА.
Агент украинского тренера опроверг наличие переговоров с ЦСКА
  • globallookpress.com

«Я абсолютно не удивлён таким разговорам в Москве. «Ференцварош» обыгрывал московский ЦСКА на его поле. Тогда это была сенсация, поскольку перед этим ЦСКА обыгрывал «Реал». Однако могу сказать, что я 25 лет являюсь агентом Сергея Реброва, оформил с ним порядка девяти-десяти контрактов, но контактов или переговоров с представителями московского ЦСКА у нас не было», — цитирует Metaratings Варгу.

Ребров возглавляет «Ференцварош» с 2018 года. Под его руководством клуб дважды подряд выигрывал чемпионат Венгрии и уверенно лидирует в нынешнем сезоне. Карьеру футболиста экс-игрок сборной Украины завершил в середине сезона-2009 в казанском «Рубине». 

Ранее гол и передача Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги.

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