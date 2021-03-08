Гончаренко высказалась о возвращении Косторной к Тутберидзе

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась своим мнением о возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе.
Гончаренко высказалась о возвращении Косторной к Тутберидзе
  • Reuters

«Два месяца испытательного срока — это мягкие условия. Нужно было обозначить месяц, чтобы человек напрягся и показал результат. Иначе нечего тренерам морочить голову, бегая туда-обратно. Считаю, что её уход от Тутберидзе был просто капризом. Её возвращение не удивило. Алёна, наверное, поняла, что серьёзные достижения не бывают без пахоты. Хорошо, что Алёна это осознала. Но надолго ли её хватит? Это во-первых. А во-вторых, расслабиться очень легко и выступать на заложенной базе, а собраться и идти вперёд не так просто. Но в группе Тутберидзе хорошая компания. Там есть люди, которые знают Косторную и как добиваться с ней результата. Думаю, шанс увидеть прежнюю Косторную у нас есть», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Косторная покинула Тутберидзе летом 2020 года и перешла к группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Валиева восхитилась работоспособностью Тутберидзе.

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