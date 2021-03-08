Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» может побороться за ЛЧ
- @fcrk
«Хочется, чтобы мы играли в Еврокубках! Это наша основная задача — постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах. С той игрой, которую «Рубин» продемонстрировал в матчах с грандами российского футбола, «Спартаком» и «Зенитом», нам удалось одержать верх, не умаляя при этом их достоинств», — сказал ТАСС министр спорта Татарстана.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от второго места, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на шесть очков.
Ранее сообщалось, как «Рубин» сенсационно выиграл у «Зенита».