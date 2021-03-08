Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» может побороться за ЛЧ

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что казанский «Рубин» в нынешнем сезоне способен побороться за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» может побороться за ЛЧ
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«Хочется, чтобы мы играли в Еврокубках! Это наша основная задача — постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах. С той игрой, которую «Рубин» продемонстрировал в матчах с грандами российского футбола, «Спартаком» и «Зенитом», нам удалось одержать верх, не умаляя при этом их достоинств», — сказал ТАСС министр спорта Татарстана. 

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от второго места, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на шесть очков.

Ранее сообщалось, как «Рубин» сенсационно выиграл у «Зенита».

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