Экс-инспектор ФИФА считает верным решение Карасёва назначить пенальти в ворота «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд считает, что главный арбитр матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Зенитом» Сергей Карасёв принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостевой команды в конце первого тайма.
Экс-инспектор ФИФА считает верным решение Карасёва назначить пенальти в ворота «Зенита»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Рубин» вёл атаку. В момент, когда мяч попал в нижнюю часть тела, игрок «Зенита» поднял руку вверх и в сторону. От тела мяч попал в руку, которая и помогла прервать передачу. Если бы у Кузяева, когда он играл коленом или бедром, рука была бы внизу и мяч чиркнул по ней, тогда нельзя было бы назначить пенальти. Но он развёл руки и прервал передачу. Решение было тяжёлым для Карасёва. Вон сколько он времени провёл у телевизора. Это произошло потому, что руки были разведены. Раньше были такие указания, если футболист допускает технический брак, то это не считается игрой рукой. Но единственно верное решение было назначить пенальти», — цитирует Бартфельда ТАСС.

Ранее Федотов высказался об 11-метровом в ворота «Рубина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить