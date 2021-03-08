Экс-инспектор ФИФА считает верным решение Карасёва назначить пенальти в ворота «Зенита»

Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд считает, что главный арбитр матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Зенитом» Сергей Карасёв принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостевой команды в конце первого тайма.

«Рубин» вёл атаку. В момент, когда мяч попал в нижнюю часть тела, игрок «Зенита» поднял руку вверх и в сторону. От тела мяч попал в руку, которая и помогла прервать передачу. Если бы у Кузяева, когда он играл коленом или бедром, рука была бы внизу и мяч чиркнул по ней, тогда нельзя было бы назначить пенальти. Но он развёл руки и прервал передачу. Решение было тяжёлым для Карасёва. Вон сколько он времени провёл у телевизора. Это произошло потому, что руки были разведены. Раньше были такие указания, если футболист допускает технический брак, то это не считается игрой рукой. Но единственно верное решение было назначить пенальти», — цитирует Бартфельда ТАСС.

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