Федотов — об 11-метровом в ворота «Рубина»: Карасёв очень хотел поставить пенальти

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал правомерность назначения пенальти в ворота хозяев матча 21-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Что касается пенальти в ворота «Рубина» в дополнительное время, то футболист казанцев играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала игра в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая карточка? Или же он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! 11-метровый в ворота «Зенита» смотрел очень долго, а здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита». Других объяснений у меня нет», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Рубина» на 99-й минуте встречи, но Артём Дзюба не сумел переиграть вратаря соперника.

После матча с «Зенитом» Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы.