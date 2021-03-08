Федотов — об 11-метровом в ворота «Рубина»: Карасёв очень хотел поставить пенальти

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал правомерность назначения пенальти в ворота хозяев матча 21-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1).
Федотов — об 11-метровом в ворота «Рубина»: Карасёв очень хотел поставить пенальти
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Что касается пенальти в ворота «Рубина» в дополнительное время, то футболист казанцев играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала игра в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая карточка? Или же он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! 11-метровый в ворота «Зенита» смотрел очень долго, а здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита». Других объяснений у меня нет», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Рубина» на 99-й минуте встречи, но Артём Дзюба не сумел переиграть вратаря соперника.

После матча с «Зенитом» Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить