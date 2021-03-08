Федотов — об 11-метровом в ворота «Рубина»: Карасёв очень хотел поставить пенальти
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Что касается пенальти в ворота «Рубина» в дополнительное время, то футболист казанцев играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала игра в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая карточка? Или же он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! 11-метровый в ворота «Зенита» смотрел очень долго, а здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита». Других объяснений у меня нет», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Рубина» на 99-й минуте встречи, но Артём Дзюба не сумел переиграть вратаря соперника.
После матча с «Зенитом» Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы.