Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы после матча с «Зенитом»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (2:1).
Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы после матча с «Зенитом»
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«У нас были очень большие кадровые проблемы в центре поля. Они были усугублены травмой Мусаева. Костюков первый раз в жизни играл в позиции оборонительного опорного полузащитника, Бакаев впервые в жизни играл в центральной зоне. Потому всё было очень натужно, тяжело, приходилось много обороняться. Безумно благодарен футболистам, что выдержали такую тяжёлую игру. Прежде всего за счёт характера и отработки каких-то отдельных эпизодов», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Также главный тренер «Рубина» высказался об игре форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я не могу сказать, что мы дали Азмуну много свободы. Забил он со стандарта, а мы обороняемся в зону со стандарта. Он хорошо играет на стандартных положениях. То, что у «Зенита» возникали моменты, — это естественно. Если бы мы в нашей кадровой ситуации не позволили бы «Зениту» ничего создать, то нам, наверное, надо было играть в Лиге чемпионов», — добавил Слуцкий.

Ранее Семак заявил, что в матче с «Рубином» было много спорных моментов.

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