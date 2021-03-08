Семак заявил, что в матче с «Рубином» было много спорных моментов

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проигрыш своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (1:2).
Семак заявил, что в матче с «Рубином» было много спорных моментов
  • Reuters

«Сложно сразу после матча говорить, в чём причина. Пропускаем и не забиваем — это главное. Конечно, обидно. Но ничего страшного. В обоих таймах мы опять создали много моментов, как и с «Ростовом». Мы создаём много, а забиваем недостаточно для победы. Очень обидная потеря очков снова — в обоих матчах смотримся лучше, создаём больше, а результата нет. Мы будем работать, чтобы в следующий раз результат был другим. Пенальти за руку Кузяева? Третий матч, куча спорных моментов. На Кубке необоснованный пенальти, отсутствие 11-метрового в следующей игре, сегодня пенальти. Все моменты достаточно спорные, но не мне их разбирать. Не то что спорные — какие-то спорные, а какие-то ошибочные. Но это не наше дело. Наше дело — играть. Судейство в этих матчах пусть оценивают те, кому это положено», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». 

В ворота «Зенита» был назначен пенальти на 37-й минуте встречи, его реализовал Джордже Деспотович. Питерцы заработали право на 11-метровый на 99-й минуте поединка, но Артём Дзюба не сумел переиграть вратаря соперника.

Ранее вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, как взял пенальти от Дзюбы.

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