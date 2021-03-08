Вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, как взял пенальти от Дзюбы
- РИА Новости
«Обычные трудовые будни. Забили, ещё и пенальти на последней минуте. Много эмоций… Я даже слов не могу подобрать. Пенальти? Я просто стоял по удару, вот и всё. Может быть, не так сильно пробил Дзюба. Было легко зафиксировать мяч. Первый раз столько эмоций, пацаны радуются. Три очка. Сейчас пойдём жен и девушек поздравлять. Все довольны», — заявил Дюпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Вратарь «Рубина» сумел парировать пенальти на 99-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу своей команды.
Ранее сообщалось, что Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином».