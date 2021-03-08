Вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, как взял пенальти от Дзюбы

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Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором он парировал удар с 11-метровой отметки от форварда соперников Артёма Дзюбы.
Вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, как взял пенальти от Дзюбы
  • РИА Новости

«Обычные трудовые будни. Забили, ещё и пенальти на последней минуте. Много эмоций… Я даже слов не могу подобрать. Пенальти? Я просто стоял по удару, вот и всё. Может быть, не так сильно пробил Дзюба. Было легко зафиксировать мяч. Первый раз столько эмоций, пацаны радуются. Три очка. Сейчас пойдём жен и девушек поздравлять. Все довольны», — заявил Дюпин в эфире телеканала «Матч Премьер». 

Вратарь «Рубина» сумел парировать пенальти на 99-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу своей команды.

Ранее сообщалось, что Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином».

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