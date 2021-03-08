«Динамо» одержало победу над «Северсталью» в матче плей-офф Кубка Гагарина

В матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» нанесло поражение череповецкой «Северстали».

Встреча, проходившая в Череповце, завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Динамо» хет-трик оформил Андрей Сергеев, по шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Магнус Пяярви. У хозяев отличились Егор Морозов и Владислав Кодола.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Динамо». Следующий матч в серии состоится 10 марта в Москве.

Ранее дубль Ковальчука помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист» и укрепить лидерство в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.