Североирландский арбитр вошёл в состав ЭКС РФС

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В экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вошёл североирландский арбитр Алан Снодди.
Североирландский арбитр вошёл в состав ЭКС РФС
  • РИА Новости

«Снодди на протяжении 20 лет был арбитром категории ФИФА, обслуживал матчи финальных этапов чемпионата мира в Мексике в 1986-м и в Италии в 1990 году. Всего в активе 65-летнего арбитра 106 международных матчей. По окончании карьеры рефери Снодди занимался развитием судейства в Европе и Северной Ирландии. В настоящее время он занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, а также технического инструктора ФИФА и УЕФА. С 2018 по 2020 год был старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА», — гласит заявление на официальном сайте РФС.

Председателем ЭСК РФС является Ашот Хачатурянц. Члены комитета: Сергей Зуев, Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Павел Каманцев.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявила ошибки арбитра в эпизоде с Норманном и Ловреном в матче «Зенит» — «Ростов».

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