Чемпион мира Кершоу: я бы поступил так же, как Большунов

Чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу высказал мнение о борьбе Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов забрался первым в последним подъём. Он однозначно готовился к этой гонке тактически и отлично знал, что планирует делать Клебо. Большунов, идя со спуска к финишной прямой, принял решение. Он подумал: «Клебо постоянно идёт широко, чтобы набрать максимально возможную скорость. Значит, и я пойду максимально широко». Александр и близко не так хорош при прохождении спусков», — приводит слова Кершоу FasterSkier.

Он отметил, что Большунов не был в идеальной позиции для того, чтобы идти так широко, но он специально выбрал именно такую траекторию, держа в уме вероятный манёвр Клебо.

«Я бы поступил так же, как Большунов. Хочешь выиграть у лучшего спринтера — закрывай перед ним дверь. Это то решение, на которое россиянин имел право. Я бы не назвал это грязным приёмчиком, пограничная ситуация. В любом случае с его стороны всё было по правилам. Большунов понимал, что рискует. Он видит, что приближается Клебо, уходит очень далеко в сторону от лыжни, как раз к норвежцу. Это физика, это два тела. В такой ситуации ты или упадёшь, или сломаешь палку, или устрашишь соперника», — добавил канадец.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее Харви заявил, что рад тому, что у FIS хватило мужества дисквалифицировать Клебо.