Новый президент «Барселоны» высказался о будущем Месси

Новоизбранный президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта выразил надежду, что форвард Лионель Месси останется в команде.

«Лучший футболист в истории пришёл вместе со своим сыном на участок и проголосовал, принял участие в выборах — это демонстрирует, что он любит «Барселону». Мы прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, чтобы он остался в «Барселоне», — приводит слова Лапорты пресс-служба клуба.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 658 голов и 289 голевые передачи в 765 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его.

Ранее сообщалось, что Лапорта победил на выборах президента «Барселоны».