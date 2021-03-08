Отец Клебо высказался о дисквалификации сына с марафона на ЧМ по лыжным гонкам

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Хокун Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, прокомментировал дисквалификацию сына с марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Отец Клебо высказался о дисквалификации сына с марафона на ЧМ по лыжным гонкам
  • globallookpress.com

«Он чувствует, что FIS несправедливо наказала его. Я полностью понимаю его чувства. Он этого не заслуживал. Его дед Коре и я знаем, как много работы он проделал ради этого марафона, эта гонка должна была стать для него великой. И она на самом деле такой стала. Победитель — он, но FIS решила иначе. Это просто грустно», — приводит слова Клебо-старшего TV2.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне россиянин Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее сообщалось, что Вяльбе отреагировала на инцидент между Большуновым и Клебо в марафоне на ЧМ.

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