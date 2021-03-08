Овечкин вышел на второе место в истории по голам на выезде в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам на выезде за карьеру.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» Овечкин забросил свою 363-ю шайбу в выездных встречах за карьеру, превзойдя достижение Стива Айзермана, занимавшего второе место в истории НХЛ по данному показателю и забросившего 362 шайбы на выезде за «Детройт Ред Уингз», в котором он отыграл всю карьеру.

Рекорд по числу голов на выезде принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки — 402 шайбы.

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ.