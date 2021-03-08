Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Ника Дженсена. Евгений Кузнецов очков не набрал. Голкипер Илья Самсонов отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» ответила голом Джоэля Фараби.

Ранее сообщалось, что Тарасенко поделился эмоциями от возвращения на лёд.

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