Тарасенко поделился эмоциями от возвращения на лёд

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о своём самочувствии после первого для себя матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Было приятно вернуться на лёд. Мы хотели победить. Всегда плохо, когда ты возвращаешься после долгого отсутствия и проигрываешь. У меня было время всё переосмыслить в жизни. Я понял, что это большая привилегия — находиться в раздевалке вместе с командой, иметь возможность выйти на лёд. Скучал по всему этому, поэтому было приятно снова быть там с ребятами, почувствовать атмосферу и игру. Сегодня довольно захватывающий и запоминающийся день для меня. Единственная плохая вещь — то, что мы не выиграли. Ребята постоянно меня поддерживали на протяжении всего периода восстановления. Я никогда не чувствовал себя в одиночестве. Последние недели я ездил вместе с ними в турне, катался вместе с ними. Это было очень важно для меня. Как и поддержка семьи. Это был очень тяжёлый год для меня, умер дедушка, в целом была сложная полоса. Но моя семья всегда была со мной и поддерживала. Они сделали всё возможное, чтобы мое восстановление проходило с хорошими эмоциями», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

29-летний хоккеист, который долгое время восстанавливался после очередной операции на плече, вышел на лёд в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ).

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» уступил «Лос-Анджелесу» в первом матче Тарасенко после травмы.