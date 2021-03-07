«Сент-Луис» уступил «Лос-Анджелесу» в первом матче Тарасенко после травмы

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз».

Матч, проходивший на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершился в пользу хозяев со счётом 4:3.

Дубль на свой счёт записал Анже Копитар, ещё одну шайбу забросил Мэтт Лафф. Автором победного взятия ворот стал Адриан Кемпе.

У гостей отличились Дэвид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли. Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Для россиянина это первый матч с августа 2020 года. В сентябре хоккеист перенёс операцию на левом плече.

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