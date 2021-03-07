Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» одержал победу в овертайме над «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась победой гостей со счётом 5:4 (ОТ).

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Рикард Раккель, Трой Терри (дважды), Кевин Шаттенкирк и Райан Гецлаф. За хозяев отличились Логан О’Коннор, Микко Рантанен, Габриэль Ландеског и Брэндон Саад.

Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

Ранее «Флорида» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков.

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