Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»
Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась победой гостей со счётом 5:4 (ОТ).
В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Рикард Раккель, Трой Терри (дважды), Кевин Шаттенкирк и Райан Гецлаф. За хозяев отличились Логан О’Коннор, Микко Рантанен, Габриэль Ландеског и Брэндон Саад.
Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.
Ранее «Флорида» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков.