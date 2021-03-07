«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
Победу «Флориде» принесли шайбы Аарона Экблада, Джонатана Юбердо, Фрэнка Ватрано и Ноэля Аччари, оформившего хет-трик. Григорий Денисенко очков не набрал. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
«Нэшвилл» ответил голами Ээли Толванена и Виктора Арвидссона.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» в матче НХЛ, голкипер Георгиев отдал отдал результативную передачу.