«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков

«Флорида Пантерз» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Победу «Флориде» принесли шайбы Аарона Экблада, Джонатана Юбердо, Фрэнка Ватрано и Ноэля Аччари, оформившего хет-трик. Григорий Денисенко очков не набрал. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» ответил голами Ээли Толванена и Виктора Арвидссона.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» в матче НХЛ, голкипер Георгиев отдал отдал результативную передачу.