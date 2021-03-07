«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков

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«Флорида Пантерз» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Победу «Флориде» принесли шайбы Аарона Экблада, Джонатана Юбердо, Фрэнка Ватрано и Ноэля Аччари, оформившего хет-трик. Григорий Денисенко очков не набрал. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» ответил голами Ээли Толванена и Виктора Арвидссона.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» в матче НХЛ, голкипер Георгиев отдал отдал результативную передачу.

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