«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» в матче НХЛ, голкипер Георгиев отдал отдал результативную передачу

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Адама Фокса, Райана Строума, Кевина Руни, Либора Гайека и Филипа Хитила. Российский защитник Павел Бучневич и голкипер Александр Георгиев записали в свой актив по одной результативной передаче. 25-летний вратарь, набравший своё четвёртое очко за карьеру в НХЛ, отразил 24 из 27 бросков.

«Нью-Джерси» ответил шайбами Пи Кей Суббэна, Натана Бастиана и Михаила Мальцева, для которого это второй гол за карьеру в НХЛ.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2. Российский голкипер Семён Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в НХЛ.

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