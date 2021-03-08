Циципас опередил Федерера в рейтинге ATP, Карацев опустился на 45-е место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 8 марта рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим. Грек Стефанос Циципас поднялся на пятое место, опередив швейцарца Роджера Федерера. Немец Александр Зверев остался седьмым, россиянин Андрей Рублёв — восьмым, аргентинец Диего Шварцман — девятым, итальянец Маттео Берреттини — десятым.

Карен Хачанов сохранил 21-е место. Аслан Карацев опустился с 44-й на 45-ю строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Медведев станет второй ракеткой мира.