«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Джо Марино, Каспери Капанена, Сидни Кросби, Зака Астона-Риза и Евгения Малкина, также записавшего в свой актив голевую передачу.

«Рейнджерс» ответили шайбой Мики Зибанеджада. Павел Бучневич отдал голевой пас. Голкипер Александр Георгиев отразил 3 из 6 бросков по своим воротам за 17 минут 14 секунд игрового времени.

В других матчах игрового дня «Даллас Старз» по буллитам уступил «Нэшвилл Предаторз» (3:4), «Калгари Флэймз», также в серии буллитов, проиграл «Оттава Сенаторз» (3:4), «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (0:1), «Каролина Харрикейнз» победил «Флорида Пантерз» (4:2), «Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), а «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Баффало Сэйбрз» (5:3).

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить