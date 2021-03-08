«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Джо Марино, Каспери Капанена, Сидни Кросби, Зака Астона-Риза и Евгения Малкина, также записавшего в свой актив голевую передачу.

«Рейнджерс» ответили шайбой Мики Зибанеджада. Павел Бучневич отдал голевой пас. Голкипер Александр Георгиев отразил 3 из 6 бросков по своим воротам за 17 минут 14 секунд игрового времени.

В других матчах игрового дня «Даллас Старз» по буллитам уступил «Нэшвилл Предаторз» (3:4), «Калгари Флэймз», также в серии буллитов, проиграл «Оттава Сенаторз» (3:4), «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (0:1), «Каролина Харрикейнз» победил «Флорида Пантерз» (4:2), «Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), а «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Баффало Сэйбрз» (5:3).

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ.