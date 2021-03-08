Адетокунбо признан MVP Матча звёзд НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе команды Леброна Джеймса, победившей в Матче звёзд, Адетокунбо стал самым результативным игроком, набрав 35 очков, сделав семь подборов и три передачи, один перехват и один блок-шот за 19 минут игрового времени.

Греческий форвард стал первым игроком в истории Матча звёзд, который ни разу не промахнулся, сделав десять и больше бросков с игры, в активе двукратного MVP НБА — 16 из 16 реализованных бросков.

Ранее определились победители конкурсов Матча звёзд НБА.