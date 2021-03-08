Определились победители конкурсов Матча звёзд НБА

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Стали известны победители конкурсов трёхочковых бросков, мастерства и навыков на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Определились победители конкурсов Матча звёзд НБА
  • Reuters
  • © Dale Zanine-USA TODAY Sports

Форвард «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис стал победителем конкурса навыков, в решающем противостоянии взяв верх над центровым «Орландо Мэджик» Николой Вучевичем, а на более ранних стадиях победив форварда «Нью-Йорк Никс» Джулиуса Рэндла и атакующего защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича. В конкурсе также участвовали Роберт Ковингтон и Крис Пол.

В конкурсе трёхочковых бросков вторую за карьеру победу одержал звёздный разыгрывающий защитник «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри. За победу также боролись Майк Конли и Донован Митчелл (Оба — «Юта Джаз»), Джейлен Браун и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»).

В конкурсе слэм-данков победу одержал защитник «Портленд Трейл Блейзерс» Анферни Саймонс. За победу также боролись Кассиус Стэнли из «Индиана Пэйсерс» и Оби Топпин из «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось, что Джеймс резко отреагировал на критику Ибрагимовича.

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