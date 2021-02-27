Баскетболист Джеймс резко отреагировал на критику Ибрагимовича

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс резко отреагировал на слова шведского футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича, который раскритиковал его за постоянные высказывания на тему политической ситуации в США.
Баскетболист Джеймс резко отреагировал на критику Ибрагимовича
  • Reuters

«Никогда не прекращу говорить о том, что кажется мне неправильным. Выступаю в защиту своих людей, в защиту равенства и социальной справедливости. Выступаю против расизма, против давления на избирателей и других вещей, которые происходят в нашем обществе», — приводит слова Джеймса USA Today.

Он отметил, что сам когда-то был частью сообщества, которое регулярно сталкивается с подобными проблемами, и теперь он стал голосом этих людей, используя свой статус.

«Никогда не буду ограничиваться спортом, потому что осознаю, насколько влиятелен мой голос. Забавно слышать от Златана такое, ведь в 2018 году, когда вернулся в Швецию, он говорил на те же темы. Он говорил о расизме из-за своей фамилии, при этом он играл в футбол», — добавил Джеймс.

Ранее Артём Дзюба заявил, что его ориентиром является Ибрагимович.

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