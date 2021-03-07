Минаков считает, что Стерлинг мог продолжить бой с Яном

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказал мнение о дисквалификации бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Такие решения очень сложные в плане судейства. Но все говорят (и никто не отрицает), что это нарушение. И если это нарушение, то все санкции обоснованны. Но вопрос в другом: удар коленом был такой сильный, что Стерлинг не мог продолжить? Вопрос. Вроде Стерлинг и отказывается от пояса, бросил его в октагоне, но кино он своё сыграл. Продолжать мог, но это было его право на паузу и непродолжение боя», — приводит слова Минакова «Чемпионат».

Он отметил, что проведение реванша является логичным в данной ситуации.

«Все задаются вопросом: а что там могло быть и кто выиграл? Я не могу сказать, кто вёл бой, Пётр в начале перестраивался, но были и чёткие действия, после которых Стерлинг падал. Реванш было бы интересно посмотреть», — добавил Минаков.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находящемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула.

Ранее Ян затруднился ответить на вопрос, симулировал ли Стерлинг в бою с ним.