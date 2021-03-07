Отец Черышева рассказал о ходе восстановления сына

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Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о процессе восстановления футболиста.
Отец Черышева рассказал о ходе восстановления сына
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«У Дениса всё хорошо, он чувствует себя нормально. С понедельника уже начнёт потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, что через неделю он будет в общей группе. Мы не хотим загадывать, но надеемся на это. Некомфортность в ноге ушла, он поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение», — заявил Черышев-старший «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Денис Черышев сыграл в 13 матчах чемпионата Испании, в которых отличился двумя голевыми передачами. 

Ранее «Валенсия» без Черышева в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Вильярреалом».

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