Монсон считает правильным решение судей отдать победу Стерлингу в бою с Яном

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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета депутатов Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал итоги поединка между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259.
Монсон считает правильным решение судей отдать победу Стерлингу в бою с Яном
  • Reuters

«В их бою была очень странная и неожиданная концовка. Мне кажется, никто не ожидал, я и сам ждал совершенно другого исхода. Это грустно, потому что, я думаю, Стерлинг не хотел побеждать таким образом, он хотел выиграть честно. Но у меня нет сомнений в правильности решения: Стерлинг заслужил победу благодаря запрещённому удару и ошибке Яна. Я видел бои похожие на этот, где кто-то совершал очевидные ошибки, проигрывая в поединке. Но это меня и удивило, поскольку Ян, как мне показалось, побеждал в этом бою, несмотря на то что он был напряжённым. Так что такая концовка расстроила всех без исключения. Сейчас единственный верный шаг для всех — организовать реванш и постараться честно выявить победителя», — цитирует Монсона Sport24.

Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом по находящемуся в партере оппоненту в четвёртом раунде и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

Ранее Ян обратился к главе UFC Уайту.

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