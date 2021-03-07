Большунов заявил, что в сборной России нет конфликтов между лыжниками

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что в национальной команде нет конфликтов между спортсменами.
Большунов заявил, что в сборной России нет конфликтов между лыжниками
  • Reuters

«Речь идёт только о спорте и соперничестве между разными группами. Это не личное. В ситуации с Ретивых не было неспортивного поведения», — приводит слова Большунова «Чемпионат» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

После командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе в СМИ начались обсуждения поведения Большунова на финише, когда он не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде Глеба Ретивых с завоеванием бронзы.

Ранее Завьялов заявил, что победа Большунова в скиатлоне на ЧМ разозлила норвежцев.

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