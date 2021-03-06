Завьялов: победа Большунова в скиатлоне на ЧМ разозлила норвежцев

Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов предположил, как поражение в очной борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо отразится на выступлении лидера российской сборной Александра Большунова в марафоне на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.

«Этому моменту не стоит уделять слишком много внимания, ведь в работе в финишном створе Клебо на сегодняшний день равных нет. На последнем километре дистанции он убежит от любого, в том числе от Большунова, и Саша всё прекрасно понимает. В эстафете Йоханнес в очередной раз это доказал. Но всё равно любого спортсмена такое поражение заденет. К слову, и победа россиянина в скиатлоне разозлила норвежцев. Большунов же сделает выводы и в марафоне постарается сыграть на своих сильных сторонах», — заявил Завьялов RT.

Ранее он дал совет, как Большунову противостоять провокациям норвежцев.