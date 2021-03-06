Чемпион мира дал совет, как Большунову противостоять провокациям норвежцев
«Скажу одну простую вещь. Когда начинаются такие маленькие лыжные хитрости, это сразу видно. Любой спортсмен понимает, что замышляют против него. Большунов бегает бок о бок с норвежцами не один сезон и отлично их знает. А так — да, скандинавы вполне могут его притормаживать. Как? Очень просто: трое зацепили Александра на дистанции, а один уезжает в отрыв. Или же его могут оттеснять на обочину», — заявил Завьялов RT.
Он отметил, что соперники не сдерживают Большунова физически и никто не мешает ему переместиться на другую лыжню или тоже попробовать взвинтить темп, если состояние позволяет.
«В конце концов, и наши ребята могут так же помочь Саше. Но я повторюсь, в марафоне у Большунова должны работать не только мышцы, но и голова», — добавил чемпион мира.
Ранее он высказал мнение, что Большунову нужно проработать старт марафона со своим тренером.