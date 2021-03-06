Чемпион мира дал совет, как Большунову противостоять провокациям норвежцев

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Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов высказал мнение о том, как лидеру российской сборной Александру Большунову не поддаваться на провокации норвежских лыжником на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.

«Скажу одну простую вещь. Когда начинаются такие маленькие лыжные хитрости, это сразу видно. Любой спортсмен понимает, что замышляют против него. Большунов бегает бок о бок с норвежцами не один сезон и отлично их знает. А так — да, скандинавы вполне могут его притормаживать. Как? Очень просто: трое зацепили Александра на дистанции, а один уезжает в отрыв. Или же его могут оттеснять на обочину», — заявил Завьялов RT.

Он отметил, что соперники не сдерживают Большунова физически и никто не мешает ему переместиться на другую лыжню или тоже попробовать взвинтить темп, если состояние позволяет.

«В конце концов, и наши ребята могут так же помочь Саше. Но я повторюсь, в марафоне у Большунова должны работать не только мышцы, но и голова», — добавил чемпион мира.

Ранее он высказал мнение, что Большунову нужно проработать старт марафона со своим тренером.

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