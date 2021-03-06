Завьялов о марафоне ЧМ: Большунову нужно проработать старт со своим тренером

Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов считает, что лидеру российской сборной Александру Большунову стоит со своим тренером отработать старт марафона на дистанцию 50 км на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.

«Сейчас сложно давать ему какие-то советы. Во-первых, он должен тщательно проработать старт со своим тренером Юрием Бородавко. Мы ведь не знаем, в каком самочувствии он находится после пяти проведённых на чемпионате мира гонок. Я вас уверяю, по первым километрам всё станет понятно. Отсидеться будет достаточно сложно. Нужно понимать, что никто не пойдёт нога за ногу прогулочным шагом. Все сразу возьмут темп выше среднего, практически соревновательный», — заявил Завьялов RT.

Ранее он рассказал, как Большунову нужно провести финиш марафона на ЧМ.