Чемпион мира рассказал, как Большунову нужно провести финиш марафона на ЧМ

Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов рассказал, как, по его мнению, лидеру российской сборной Александру Большунову стоит провести финиш марафона на дистанции 50 км на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.

«Как правило, всё решает финиш. Вообще, лыжники любят говорить: «Марафон начинается после 45-го километра. Преимущество будет иметь тот, кто сумеет сохранить силы на последние километры. Мне сразу приходит на ум одна гонка из собственной карьеры. За 200 м до финиша я шёл шестым. Закончил 24-м. С трудом дошёл. Свело все мышцы, которые только есть в организме. Было так: вижу финиш, но физически не могу сделать последние шаги. Не дай бог, кого-то так «выключит» в воскресенье, а такое может случиться», — заявил Завьялов RT.

Он отметил, что вероятность попытки Большунова уйти в отрыв будет зависеть исключительно от его состояния.

«Если оно будет плохим, то Александр и на последних 100 метрах ничего поделать не сможет. Если проблем, напротив, не возникнет, он может убежать и за километр. И даже раньше. Чисто визуально по телекартинке сложно сказать, насколько усталым подошёл Большунов к марафону», — добавил Завьялов.

Ранее он высказал мнение, что Большунову следует подойти к марафону на ЧМ как к обычному старту.