Завьялов: Большунову следует подойти к марафону на ЧМ как к обычному старту

Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов высказал мнение, с каким настроем лидеру российской сборной Александру Большунову стоит выйти на марафон на дистанцию 50 км на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.

«Александру следует подойти к нему, как к обычному старту. Пробежать лучше, чем ты подготовлен, сложно, а вот хуже — спокойно. Можно действительно банально перегореть, сидеть всю ночь и думать о предстоящей гонке. Подобного ни в коем случае нельзя допускать. В голове должны быть исключительно знания о соперниках. Он должен заранее мысленно пройти дистанцию, понять, какие могут быть подводные течения», — заявил Завьялов RT.

Ранее он рассказал, как Большунову стоит распределить силы в марафоне на ЧМ.