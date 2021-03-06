Чемпион мира рассказал, как Большунову стоит распределить силы в марафоне на ЧМ

Короткая ссылка
Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов рассказал, как лидеру российской сборной Александру Большунову стоит распределить силы в марафоне на 50 км на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.
Чемпион мира рассказал, как Большунову стоит распределить силы в марафоне на ЧМ
  • Reuters

«В марафоне необходимо ориентироваться не только на себя, но и на соперников. На первом километре, как правило, просматривается работа лыж, кто как себя чувствует. Важно: если лыжи тебя не устраивают по скольжению или по держанию, ты имеешь возможность зайти на пит-стоп и поменять их. В марафоне необходимо сохранять контроль на дистанции на протяжении всех 50 км, причём не только над собой, но и над конкурентами. В принципе, все они прекрасно друг друга изучили. Поэтому о каких-то раскладах можно будет говорить только после начала гонки», — заявил Завьялов RT.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить