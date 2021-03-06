Чемпион мира рассказал, как Большунову стоит распределить силы в марафоне на ЧМ

Чемпион мира по лыжным гонкам 1982 года Александр Завьялов рассказал, как лидеру российской сборной Александру Большунову стоит распределить силы в марафоне на 50 км на мировом первенстве в немецком Оберстдорфе.

«В марафоне необходимо ориентироваться не только на себя, но и на соперников. На первом километре, как правило, просматривается работа лыж, кто как себя чувствует. Важно: если лыжи тебя не устраивают по скольжению или по держанию, ты имеешь возможность зайти на пит-стоп и поменять их. В марафоне необходимо сохранять контроль на дистанции на протяжении всех 50 км, причём не только над собой, но и над конкурентами. В принципе, все они прекрасно друг друга изучили. Поэтому о каких-то раскладах можно будет говорить только после начала гонки», — заявил Завьялов RT.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам.