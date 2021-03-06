Большунов выступит в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам
- Reuters
По словам специалиста, которые передаёт РИА Новости, в предстоящей гонке выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.
«Будем надеяться на успешное выступление, но это зависит от многих факторов. Если всё будет хорошо, будет так, как нужно. По самочувствию ни у кого вопросов нет, все в порядке», — добавил специалист.
Мужской марафон на 50 км пройдёт 7 марта. Старт запланирован на 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что Йохауг догнала Вяльбе по количеству побед на ЧМ.