Большунов выступит в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав мужской национальной команды на марафон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По словам специалиста, которые передаёт РИА Новости, в предстоящей гонке выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.

«Будем надеяться на успешное выступление, но это зависит от многих факторов. Если всё будет хорошо, будет так, как нужно. По самочувствию ни у кого вопросов нет, все в порядке», — добавил специалист.

Мужской марафон на 50 км пройдёт 7 марта. Старт запланирован на 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Йохауг догнала Вяльбе по количеству побед на ЧМ.