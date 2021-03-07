Туменов считает Махачева фаворитом боя с Добером на UFC 259

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка своего соотечественика Ислама Махачева с американцем Дрю Добером на турнире UFC 259.

«Ислам — явный фаворит. Надеюсь, он выиграет. Я думаю, он бы с удовольствием с кем-нибудь из топ-5 подрался. Но он год с чем-то не дрался, вариантов других не было, поэтому он принял этот бой», — приводит слова Туменова «Чемпионат».

Он отметил, что ему было бы интересно посмотреть бой Махачева с Тони Фергюсоном.

«Этот бой бы показал его реальный потенциал. У него хорошая ударка, борьба, выносливость. Если даже он не станет вторым Хабибом, но у него будет свой путь и чемпионский пояс, будет неплохо», — добавил Туменов.

В послужном списке 29-летнего Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории, действующим чемпионом в которой является завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов, 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, из которых семь побед и одно поражение — в UFC.

Поединок Махачева с Добером пройдёт на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пожелал удачи Махачеву в бою на UFC 259.