«Байер» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в Бундеслиге

Леверкузенский «Байер» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Байеру» принёс гол Партика Шика, отличившегося на 76-й минуте.

«Байер» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 33 очками — десятая.

В других матчах игрового дня «Айнтрахт» и «Штутгарт» сыграли вничью (1:1), а «Хоффенхайм» на своём поле обыграл «Вольфсбург» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел на первое место в Бундеслиге.